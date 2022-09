Neto de ditador Figueiredo tenta espalhar fake news ao vivo na Jovem Pan e toma enquadrada de Guga Noblat (vídeo)

Apoie o 247

247 - Paulo Figueiredo Filho, neto do ditador João Figueiredo, tentou convencer na Jovem Pan que Jair Bolsonaro está liderando a corrida presidencial, através de uma pesquisa fajuta que aponta o ocupante do Planalto 13 pontos à frente do petista.

Com risadas, Guga Noblat rebateu o neto do ditador e disse que nem ele mesmo acredita nas próprias mentiras.

Veja:

O @GugaNoblat deu um xeque-mate no filho do ditador! Nem eles acreditam nas pesquisas de institutos de fundo de quintal compradas pelo Bolsonaro. pic.twitter.com/Wz0rJsYmsf — Andrade (@AndradeRNegro2) September 15, 2022

