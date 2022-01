No primeiro dia do ano, "Fora Bolsonaro" é um dos assuntos mais comentados no Twitter

Apoie o 247

247 - 2022 não começou bem para Jair Bolsonaro e seus apoiadores. No primeiro dia do ano, este sábado (1), o termo "Fora Bolsonaro" foi um dos assuntos mais comentados no Twitter no Brasil.

Entre os que incorparam os milhares de tuítes pedindo o fim do atual governo estão anônimos, artistas, juristas e outros, como Leo Jaime, Augusto de Arruda Botelho e Bruno Gagliasso.

Veja:

Adeus Bolsonaro, Feliz Lula Novo, que tudo se realize no #ForaBolsonaro que vai nascer, muito dinheiro no Bolso e o Covid que vá se fuder! — Kriska Pimentinha (@KriskaCarvalho) January 1, 2022

feliz 2022, vem lulinha e FORA BOLSONARO pic.twitter.com/wf5xVGTsBW — davi. (@ttricarte) January 1, 2022

Eu pedi um FORA BOLSONARO pulando as 7 ondas. E vocês? — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) January 1, 2022

Em 2022 eu quero que todos sejamos mais felizes e que a violência e estupidez deixem se ser moda. #ForaBolsonaro PUBLICIDADE December 31, 2021

Qual a primeira coisa que vocês falaram depois do "feliz ano novo"? Eu gritei um FORA BOLSONARO bem aaaaaaalto 🗣️ — queria ta na praia (@oieajessica) January 1, 2022

vem ai o HEXA e o FORA BOLSONARO

2022 vc é o ano✨🤞🏼 — camis ♡ (@_camilasfp) January 1, 2022

