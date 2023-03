“Ódio e Nojo” vai aos trends em repúdio ao Golpe de 1964

Apoie o 247

247 — Nesta sexta-feira, dia 31 de março, a frase "Ódio e Nojo" dita pelo político brasileiro Ulysses Guimarães durante a promulgação da Constituição de 1988, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter em repúdio ao Golpe de Estado que ocorreu no Brasil em 1964.

O Golpe Militar de 1964 resultou em mais de 20 anos de ditadura militar no país. Durante esse período, houve censura à imprensa, perseguição política, tortura e morte de opositores do regime. A lembrança desses acontecimentos é importante para reforçar a importância da democracia e dos direitos humanos.

Atualmente, o Brasil está passando por um momento político delicado, em que as Forças Armadas ganharam muita força — principalmente após o golpe de 2016 e durante o governo de Jair Bolsonaro. O ex-presidente é um defensor da ditadura militar e já fez declarações que minimizam a importância dos direitos humanos.

No entanto, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem buscado restringir o poder das Forças Armadas no país. Lula já afirmou que as Forças Armadas devem estar a serviço da democracia e trocou comandantes bolsonaristas. Além disso, o governo tem se empenhado em fortalecer as instituições democráticas.

Diante desse contexto, é importante lembrar a história do Brasil e se posicionar contra o autoritarismo e a violência política. A frase “Ódio e Nojo”, utilizada por Ulysses Guimarães na promulgação da Constituição de 1988, é uma forma de expressar a indignação diante de atitudes antidemocráticas e reforçar a importância dos valores democráticos no país.

Hoje é um bom dia pra subirmos ÓDIO E NOJO, para não perder o costume.



Temos ÓDIO E NOJO à Ditadura

ÓDIO E NOJO. pic.twitter.com/WiPNXsMmP6 — Cris (@crisvector) March 31, 2023

Golpista tem que esconder a cara mesmo. Sintam vergonha de quem são. Vocês não têm honra e não valem o feijão que comem. Ódio e nojo à ditadura. DITADURA NUNCA MAIS. pic.twitter.com/djYSQCgHb5 — Cesar Calejon (@cesarcalejon1) March 31, 2023

ÓDIO E NOJO DA DITADURA!

DEMOCRACIA SEMPRE!✊🏽🚩 pic.twitter.com/drNLi5PzX2 — Ricardo (@GiardiniNoronha) March 31, 2023

Hoje é dia de lembrar dos perseguidos, exilados, presos, torturados e mortos pela brutal ditadura civil militar e é em nome deles que precisamos lembrar todos os anos para que nossa história não se repita como tragédia. Temos ódio a ditadura! ÓDIO E NOJO! pic.twitter.com/FoE9rFRo7R — William De Lucca (@delucca) March 31, 2023

