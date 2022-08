Patrícia Poeta é acusada de fazer 'cara de nojo' grosseira no 'Encontro' para Manoel Soares (vídeo)

Apresentadora é acusada de não possuir simpatia e também de cortar várias vezes as falas do colega Manoel Soares edit

247 - No comando do "Encontro" há pouco mais de um mês, Patrícia Poeta tem acumulado polêmicas à frente do matinal, anteriormente apresentado por Fátima Bernardes, acusada de não possuir simpatia e também de cortar várias vezes as falas do colega Manoel Soares. A questão mais recente aconteceu nesta terça-feira (16), durante um debate sobre assédio sexual.

Patrícia estava na plateia e passou a fala para o colega. Ao caminhar de volta para o palco, é possível ver a jornalista franzir sutilmente a boca.

Bom dia pra quem? Há 2 meses no ar, Patrícia Poeta não conseguiu um dia sequer segurar a insatisfação de ter um colega apresentador e não um programa solo. Mulher?! pic.twitter.com/pU5NaEzqjq CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 16, 2022

