Paulo Guedes é cobrado após PIB desabar 4,1%: “avalista da morte"

Deputada Natália Bonavides (PT-RN) foi uma delas, que lembrou frase do ministro da Economia feita um dia antes: “se alguém me mostrar que estou fazendo algo muito errado, vou embora” edit

247 - O ministro da economia do governo de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, foi cobrado nas redes sociais nesta quarta-feira (3), após o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro desabar 4,1%.

O PIB do Brasil fechou o ano passado com uma queda de 4,1%, segundo o IBGE. Resultado representa o maior recuo anual da série iniciada em 1996 e a maior queda desde 1990, quando aconteceu o confisco do governo Collor.

Veja a repercussão nas redes:





