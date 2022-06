Pedro Sampaio é detonado após cover de Vanessa da Mata: "assassinou a música” (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - Pedro Sampaio deu o que falar após soltar a voz no TVZ, do Multishow, dessa segunda-feira (6). Isso porque a performance do DJ cantando Boa Sorte, de Vanessa da Mata, não agradou aos internautas, que repercutiram o assunto nas redes. As críticas se concentram, sobretudo, na utilização de autotune para corrigir a voz.

“Tô passado que a voz do Pedro Sampaio é naturalmente robótica”, brincou.

“Sem condições. Pedro Sampaio é ótimo pra ouvir no volume 0”, escreveu outro.

“O Pedro Sampaio era bom quando fazia mashup no Youtube depois inventou de querer ser cantor estragou tudo”, comentou.

horroroso com isso aqui pic.twitter.com/NZ4aq0Reum June 7, 2022

