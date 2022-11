Perguntado sobre quem vai fazer gol do Brasil na Copa, menino responde: "Lula" (vídeo)

Presidente eleito Lula, que é amante do futebol, agradeceu o carinho do torcedor e desejou boa sorte para o time convocado pelo técnico Tite edit

247 - Está viralizando nas redes sociais nesta terça-feira (8) um vídeo no qual uma criança diz que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é quem marcará gol para o Brasil na Copa do Mundo do Catar.

Pelo Twitter, o presidente eleito Lula, que é amante do futebol, agradeceu o carinho do torcedor e desejou boa sorte para o time convocado pelo técnico Tite.

Um abraço para o pequeno torcedor. Boa sorte para os convocados por Tite na Copa. ⚽️ 🇧🇷 https://t.co/nGe9Hqp1Jg — Lula (@LulaOficial) November 8, 2022





