Polícia investiga empresário que pintou cabelo e barba de idoso em situação de rua

247 - A Polícia Civil de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, vai investigar o caso de um empresário filmado enquanto pintava de vermelho o cabelo e a barba de um idoso em situação de rua, em uma ação vinculada à promessa de doações de roupas e dinheiro.

As informações são do Metrópoles. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de São José do Rio Preto e será analisado pelas autoridades para verificar se houve prática de algum crime na abordagem feita ao idoso, conhecido na região como Seu Simão.

As imagens viralizaram nas redes sociais e provocaram revolta. No vídeo, o idoso, de 83 anos, aparece em uma situação de aparente constrangimento durante a interação com o empresário identificado como “Renato Veículos”.

Em determinado momento, segundo o relato sobre as imagens, o empresário afirma que retiraria a doação caso o idoso não aceitasse participar da ação. Depois, Seu Simão aparece com o cabelo e a barba completamente tingidos de vermelho.

Vídeo causou indignação nas redes sociais.

A gravação gerou críticas de internautas, que apontaram possível humilhação do idoso em razão de sua condição de vulnerabilidade social. A repercussão levou o caso ao conhecimento das autoridades e motivou a apuração pela Polícia Civil.

Após a viralização, o empresário do ramo de veículos publicou uma retratação nas redes sociais. Ele se defendeu das acusações de ter humilhado o homem em situação de rua, mas o conteúdo da manifestação não encerrou a repercussão do episódio.

A investigação deverá avaliar o contexto da gravação, a forma como a abordagem ocorreu e se houve constrangimento, exploração de imagem ou outro tipo de conduta passível de responsabilização. Até o momento, com base nas informações divulgadas, não há conclusão oficial sobre eventual crime.

Prefeitura repudia episódio.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de São José do Rio Preto divulgou nota repudiando o episódio. A pasta classificou a situação como “exposição ao rídiculo, à humilhação e ao constrangimento em razão de sua condição social”.

O órgão municipal informou ainda que está prestando apoio ao idoso. Segundo a secretaria, Seu Simão já é acompanhado pela pasta há anos, o que reforça o caráter de vulnerabilidade social envolvido no caso.

A manifestação da prefeitura ampliou a dimensão institucional do episódio, que deixou de ser apenas uma polêmica nas redes sociais e passou a ser tratado também como um possível caso de violação de direitos de uma pessoa idosa em situação de rua.

Apuração deve analisar responsabilidade.

A Polícia Civil deverá reunir informações sobre o vídeo, ouvir envolvidos e avaliar as circunstâncias da ação. A apuração também pode considerar se houve consentimento livre do idoso ou se a promessa de doações influenciou sua participação.

O caso reacende o debate sobre a exposição de pessoas em situação de vulnerabilidade em conteúdos publicados nas redes sociais. A entrega de ajuda material, quando associada a gravações públicas e situações constrangedoras, pode gerar questionamentos éticos e jurídicos.

No episódio de São José do Rio Preto, a repercussão se concentrou na diferença de poder entre o empresário e o idoso, além da possibilidade de a doação ter sido condicionada à aceitação de uma ação considerada humilhante por parte do público e da prefeitura.