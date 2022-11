Quem é Nath Finanças, chamada de 'uma qualquer' por Neymar?

Apoie o 247

ICL

247 - A digital influencer Nathália Rodrigues, 24 anos, viu seu nome envolvido em uma polêmica. O motivo foi uma brincadeira que ela fez com o atacante Neymar, ao dizer, após a derrota de Jair Bolsonaro, que o jogador estaria implorando para que ela declarasse seu imposto de renda, logo veio a resposta do jogador da seleção brasileira, que a acusou de buscar biscoito e a chamou de "uma qualquer". Afinal, Nath Finanças é desconhecida?. As informações são do portal UOL.

Nascida em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, ela é bacharel em administração, escritora, youtuber e, atualmente, proprietária de uma empresa que oferece serviços de finanças, focado, principalmente, em pessoas com baixa renda.

Chamada de "uma qualquer" por Neymar, Nath Finanças é a única brasileira a ocupar uma posição no ranking das 50 maiores lideranças do mundo da revista americana "Fortune".

A carreira da influencer começou quando sentiu a necessidade de se aprofundar em educação financeira na sua vida pessoal. Nath trabalhava em uma loja de calçados e notou que era importante aprender a administrar o próprio dinheiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.