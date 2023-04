Quem é o participante do BBB funcionário público investigado por abandono de emprego

Apoie o 247

247 - O participante do BBB Cezar corre o risco de ser exonerado como profissional de saúde na rede pública. O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) abriu um processo contra ele para apurar a denúncia de abandono de emprego.

Reprodução

De acordo com o Metrópoles, o enfermeiro“passou a acumular faltas injustificadas” a partir de fevereiro, conforme informou a unidade de saúde. De acordo com o HUB, Cezar estava de férias em janeiro. O Big Brother Brasil 2023 teve início em 16 de janeiro do mesmo ano.

