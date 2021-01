Record é acusada de racismo após insinuar que Beyoncé pratica bruxaria e magia negra (Vídeo)

247 - Uma reportagem que foi ao ar na Rede Record, resgatando um episódio de 2018, causou revolta nas redes sociais após insinuar que a cantora Beyoncé, um dos maiores nomes da música mundial, pratica bruxaria e magia negra.

Com tom sensacionalista, a reportagem ainda insinua que a cantora “fugiu” de prestar esclarecimentos das acusações.

Entenda o caso

Kimberly Thompson, ex-baterista de Beyoncé acusou a ex-patroa de praticar “bruxaria extrema”, e ainda afirmou às autoridades ter sido alvo de vários feitiços que lhe foram lançados por Bey, inclusive um para que se torne vítima de abusos sexuais.

No entanto, reportagem publicada no portal Glamurama em 2018 afirma que “as citações sobre a suposta bruxaria podem ter sido feitas por Thompson e seus advogados com segundas intenções, já que as leis dos EUA tornam extremamente difícil provar que questões ligadas à religião não sejam verdade. Em outras palavras, é o “crime perfeito”: ao invés de contra-atacar a antiga funcionária, Bey pode optar por resolver a pendenga com um senhor cheque, o que pode inclusive ser mais rápido e barato”.

As supostas pretensões de Kimberli em adquirir dinheiro usando a fama da cantora não foram citadas pela emissora do bispo Edir Macedo.

