Regina Duarte ataca novamente e faz postagem com teor homofóbico e transfóbico no Instagram

247 - Regina Duarte voltou a atacar novamente em suas redes sociais, apenas dois dias depois de compartilhar desinformação sobre a eleição de Lula e a crise dos ianomâmi.

Nesta segunda (13), a atriz fez uma publicação de teor homofóbico e transfóbico no Instagram, onde fez piada da sigla LGBTQIA+.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, na publicação, ela escreve que independente de ser "LGBTQQICAPF2K+", a pessoa "só tem duas opções" quando se faz necessário cuidados médicos, identificando em seguida os elementos como "o ginecologista e o urologista".

Já deletado, o post de Regina Duarte inclui ainda uma arte que mostra dois homens abraçados e uma terceira foto, com uma ovelha. Na legenda, ela se indagava se sua publicação poderia "'estar sendo' desrespeitoso com os-as 'todes' do nosso Brasil", respondendo em seguida que a intenção era "puramente científica".

