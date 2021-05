Revelação de que Mário Frias anda armado, grita e intimida funcionários gera revolta nas redes: "covarde"

Sob sigilo, funcionários da secretaria de Cultura do governo relatam momentos de pânico e tensão ao trabalhar com Mário Frias edit

247 - A revelação de que Mário Frias anda armado, grita e intimida funcionários gerou revolta nas redes sociais na manhã desta terça-feira (25). Sob sigilo, terceirizados da secretaria de Cultura do governo relatam momentos de pânico e tensão ao trabalhar com o secretário de Cultura do governo de Jair Bolsonaro.

Segundo funcionários, a arma "gera mal-estar e desconforto entre funcionários e pessoas que se reúnem com o secretário". Sobretudo porque o clima nos corredores da secretaria é de tensão recorrente. Há relatos de "escândalos e ofensas" aos gritos, dirigidos a servidores e terceirizados, que seriam presenciados com frequência.

Veja a repercussão:

Sem talento e sem caráter, só lhe resta a porra de uma arma. Difícil até tecer qualquer comentário a respeito.https://t.co/ydzemjmmFt May 25, 2021

O fetiche deste governo por armas é cafona. Falta fibra moral, convicção e competência, e é ai que o governo tenta se impor com armas. É triste que um país que um dia já teve @gilbertogil como Ministro, hoje tenha um jagunço repressor na cultura.

https://t.co/FdhohbS1iu — Maria do Rosário (@mariadorosario) May 25, 2021

@mfriasoficial

Mario Frias, quando vc diz q anda armado eu me lembro de faroeste caboclo, é o Santo Cristo ás avessas.

Quando acabar o mandato, ninguém vai lembrar q vc existiu.

É o verme da estupidez e vai ser tratado com muuuita cultura. — Clever Vieira/Vacina já🌹🇧🇷✌ (@VieiraClever1) May 25, 2021

Curtindo a Vida Adoidado - Playboy da Rede Globo e secretário da Cultura, Mário Frias, atua em nova série: ˝Hospício Brasil˝ pic.twitter.com/mfQhWYbirQ May 25, 2021

Mário Frias, Secretário Especial da Cultura, anda com arma na cintura, grita e assusta funcionários de secretaria.



CULTURA SOB MEDO, BEM O NÍVEL DO BOLSONARISMO. — Haddad Debochado (@HaddadDebochado) May 25, 2021

Que país é esse em que um secretário de CULTURA vai trabalhar com uma arma na cintura? https://t.co/gmRVaFkfYv — Leo (@leeopereira) May 25, 2021





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.