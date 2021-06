Ricardo Barros e #BolsonaroVaiCair lideram assuntos mais comentados no Twitter

247 - Diante da sessão da CPI da Covid, no Senado, desta sexta-feira, 25, o líder do governo federal na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, e #BolsonaroVaiCair lideram os assuntos mais comentados do Twitter. O tamanho da mobilização na rede social atingiu o ponto que os três assuntos mais comentados do planeta eram relacionados à CPI.

Nacionalmente, muitas manifestações contra o governo brasileiro e também muitas menções à senadora Simone Tebet, que fez a pergunta que pressionou o ex-deputado governista Luis Miranda (DEM) a revelar Ricardo Barros como tendo sido o deputado citado por Jair Bolsonaro no encontro no Palácio da Alvorada que estaria envolvido na corrupção da compra superfaturada da vacina Covaxin.

Ministro da Saúde durante o governo Michel Temer, Ricardo Barros é suspeito de favorecer empresas ligadas a Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, a representante da Bharat Biotech no Brasil para o fornecimento da vacina indiana. O deputado foi responsável por colocar uma emenda em uma medida provisória (MP) para permitir importação de vacinas mesmo sem aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que favoreceria a Covaxin.

Hora de tirar essa quadrilha do comando do país.#BolsonaroVaiCair — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) June 26, 2021

ACABOU BOLSONARO, ACABOU



IMPEACHMENT E CADEIA PRA ESSE GENOCIDA DOS INFERNOS#BolsonaroVaiCair #CPIdaCovid pic.twitter.com/s4IMqL8mO0 — Lula o melhor presidente que o Brasil já teve ❤ (@lulaomelhor) June 26, 2021

Como pode Bolsonaro ter sido informado de escandalosas suspeitas de corrupção HÁ MESES e não ter acionado a PF? Por que essa omissão criminosa? Quais interesses? Qual o rol de beneficiados? A verdade vai aparecendo. E vai libertar os brasileiros. #BolsonaroVaiCair — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) June 26, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.