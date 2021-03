Sertanejo debocha da Covid, vai para UTI, se cura e promove aglomeração durante show em SC (vídeo)

Cauan Máximo, que chegou a ter 70% do pulmão tomado pela Covid, aparece servindo whisky na boca dos convidados da festa. Ele e o parceiro, Cleber, chegaram a ter os nomes incluídos em encontro com Bolsonaro, mas negaram a presença no Planalto edit

Portal Forum - No começa da pandemia, Cauan Máximo, da dupla sertaneja Cleber e Cauan, ironizou o coronavírus e chegou a desafiar o vírus a infectá-lo. Contaminado em agosto do ano passado, o cantor foi para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em estado grave e chegou a ter 70% dos pulmões comprometidos. Mas, a doença parece não ter mudado a percepção inicial que ele tinha da Covid-19.

Nesta sexta-feira (12), Cleber e Cauan causaram aglomeração em um show particular em uma festa de casamento em Santa Catarina. O vídeo com as imagens da aglomeração caiu na rede e foi divulgado por Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Nas imagens, Cauan aparece com uma garrafa de whisky nas mãos e vai servindo de boca em boca para convidados da festa.

Apesar de não serem dos mais bolsonaristas entre os muitos sertanejos bolsonaristas, Cleber e Cauan apoiaram a demanda de um grupo de artistas, a maioria deles sertanejos, pelo fim da meia-entrada.

O grupo visitou o Palácio do Planalto em abril, e Cleber e Cauan chegaram a ter seu nome publicado na lista de participantes, encabeçada pelo ex-Trapalhões Dedé Santana. Posteriormente, a dupla desmentiu sua presença no evento, mas afirmou apoiar a causa do fim da meia-entrada.

