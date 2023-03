Shakira trocou socos com mãe de Piqué após descobrir “armação” da ex-sogra

Apoie o 247

247 - Traída por Piqué com Clara Chia, Shakira descobriu que a mãe do jogador acobertou o caso extraconjugal do filho. Durante um bate-boca com Montserrat Bernabeu, a artista ainda teria levado um soco.

Segundo o site espanhol "El Popular", Montserrat teria emprestado uma casa da família em Cabrils, município da Espanha, para que Piqué tivesse seus encontros às escondidas com Clara Chia enquanto ainda estava casado com Shakira. Na época, segundo a publicação, a cantora colombiana já desconfiava da infidelidade do então marido e desabafava justamente com a sogra, sem desconfiar da dupla traição.

