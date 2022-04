Silvio Santos é flagrado em seu retorno ao SBT

Apoie o 247

ICL

247 - O apresentador Silvio Santos foi flagrado, nesta terça-feira (26), retornado ao SBT após quase um ano longe da emissora em consequência da pandemia do coronavírus.

A apresentadora Sônia Abrão, do A Tarde é Sua, compartilhou um vídeo do apresentador chegando ao salão do cabeleireiro Jassa, seu amigo de longa data.

"SILVIO SANTOS VOLTA A GRAVAR HOJE! Mas, antes, foi ao salão do @jassajj, onde já havia repórteres em busca de um registro de sua chegada! É o retorno que o Brasil inteiro esperava!", escreveu a apresentadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Programa Silvio Santos não contava com a presença dele desde agosto de 2021, quando o apresentador foi diagnosticado com Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE