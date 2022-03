Tatá Werneck desenterra passado podre e humilha a RedeTV! na Justiça

Apoie o 247

ICL

247 - Tatá Werneck desenterrou o passado podre da RedeTV! e humilhou a emissora na Justiça. Processada por uma piada feita no Prêmio Multishow 2020, a apresentadora e seus advogados citaram os programas controversos da empresa de Marcelo de Carvalho e Amilcare Dallevo Jr., como Pânico na TV (2003-2012), como exemplos de humor esdrúxulo. A reportagem é do portal Notícias da TV.

De acordo com o processo de 400 páginas protocoladas, ao qual o Notícias da TV teve acesso, a RedeTV! exige uma indenização de R$ 50 mil da titular do Lady Night por ter dito na premiação do Multishow que seu vestido "custava uma grade da emissora".

"Gente, não repare, eu vim de moto direto, entendeu? Eu vim assim. Peguei [a roupa] no varal, tá molhada ainda. Isso aqui é o orçamento de uma grade da RedeTV!. Pelo amor de Deus, gente, não quero que vocês reparem", debochara a comediante no palco da premiação ao lado de Paulo Gustavo (1978-2021) e Iza, na ocasião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As advogados de Carvalho e Dallevo Jr. alegaram que a mãe de Clara Maria ironizou a qualidade de sua roupa e a associou "de forma totalmente descabida ao orçamento e à qualidade técnica" da empresa. Tatá foi acusada de praticar ato ilícito e causar danos morais à imagem da RedeTV! com suas sátiras.

Em contrapartida, a defesa de Tatá se apoiou no princípio de liberdade de expressão e argumentou que a RedeTV! tem um longo histórico de fazer piadas com minorias e de humilhar pessoas, comportamentos que de fato culminaram em processos judiciais perdidos pela emissora na Justiça. Luana Piovani, Dado Dolabella e Walcyr Carrasco são algumas das celebridades que venceram as disputas contra a emissora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE