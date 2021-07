Tirulipa chora ao pedir perdão para DJ Ivis e apanha nas redes (vídeo)

Nas imagens, Tirulipa aparece com os olhos marejados e diz que acredita que "Deus vai tocar" DJ Ivis e "a gente vai dar outra oportunidade para ele, sim". "Você está usando mal o exemplo de Jesus", comentou Leonardo Boff edit

Revista Fórum - Um vídeo do comediante Tirulipa pedindo perdão ao DJ Ivis, preso em Fortaleza por agressões à ex-esposa, Pamella Holanda, causou revolta na internet e gerou uma onda de críticas ao humorista, que é filho de deputado federal Tiririca (PL-SP).

Nas imagens, Tirulipa aparece com os olhos marejados e diz que acredita que “Deus vai tocar” Iverson de Souza Araújo, nome do DJ Ivis, e “a gente vai dar outra oportunidade para ele, sim”.

“Deus me toca, assim… Eu precisei entrar porque as mulheres desse país. Isso não é justo, o que ele fez. Mas, que Deus vai tocar ele. Eu tenho certeza que esse cara vai voltar transformado um dia e a gente vai dar outra oportunidade, sim. Porque o mundo é de oportunidades, o mundo é do perdão”, disse o humorista.

“Tirullipa Meu irmãozinho, vc está usando mal o exemplo de Jesus. Ele sempre estava do lado da vítima, no caso, da mulher que foi espancada. Vc não falou nada dela. A chance dele é na prisão para repensar o mal que fez.Ele tem que cumprir a justiça reparativa e mudar”, comentou Leonardo Boff.

“Tem artista usando sua influência e o nome de Deus pra pedir uma 2ª chance ao criminoso DJ Ivis. Por que não usa a influência pra incentivar mais mulheres a denunciar violência? Esse Tirulipa já parou pra pensar q mulheres q morrem diariamente queriam uma segunda chance tbm?”, tuitou a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS).

“Uma segunda chance pra Dj Ivis, Tirulipa?! Sério mesmo?! Já parou pra pensar que as mulheres que morrem diariamente queriam uma segunda chance tbm?”, indagou Monyque Azevedo.

Leia mais repercussões



Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.