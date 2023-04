ToComMST vai aos trends após CPI que tenta criminalizar trabalhadores Sem Terra

Apoie o 247

247 - Após o anúncio da criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as atividades do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) , as redes sociais foram tomadas por manifestações virtuais de apoio ao movimento nesta quinta-feira (27), identificadas com a hashtag #ToComMST.

Apesar das tentativas da direita de demonizar e criminalizar o MST, alegando que o movimento comete invasões rurais ilegais sem propósito, os internautas ressaltaram a importância dos avanços promovidos pelo mesmo, como a democratização da produção e distribuição de alimentos, a luta pela Reforma Agrária e o desenvolvimento de Cooperativas e agroindústrias no país, entre outros.

Confira algumas das principais publicações:

🚩 Defender o @MST_Oficial é lutar contra a fome, contra as desigualdades sociais e visualizar o trabalho cooperativo. Apoiar o MST é apoiar mais de 160 Cooperativas, 120 agroindústrias, 1900 associações e principalmente às mais 450 mil famílias assentadas. #TôComMST pic.twitter.com/cncBIGBYRJ — Valmir Assunção (@DepValmir) April 27, 2023

🚩 O MST é um movimento social que busca articular os trabalhadores rurais e a sociedade para conquistar a Reforma Agrária e um Projeto Popular para o Brasil, afirmando compromisso com a democratização da terra, a produção de alimentos e o combate às injustiças. #TôComMST pic.twitter.com/CeKoM8h18i April 27, 2023

O @MST_Oficial atua na produção de alimentos e realiza a distribuição de produtos da reforma agrária para serem comercializados na cidades. #TôComMST pic.twitter.com/jxdthLTIcd — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) April 27, 2023

O @MST_Oficial luta pelo direito à terra e já doou mais de 2,5 milhões de Marmitas Solidárias e 8,5 mil toneladas de alimentos para famílias em situação de fome e insegurança alimentar.



É por isso que eu apoio e #TôComMST!



📸 Ricardo Stuckert pic.twitter.com/dk6fkP2EMA — Jilmar Tatto (@jilmartatto) April 27, 2023

#ToComMST para desconcentrar a propriedade; produzir comida de verdade; gerar emprego e renda; desenvolver a agroindustria; desenvolver uma agricultura de baixo carbono e manter viva a esperança de que o povo organizado escreve a sua própria história! https://t.co/jEEG0lvIgj — Juliane Furno (@julianefurno) April 27, 2023

É RIDÍCULA a abertura da CPI do MST!

Tentativa desesperada da extrema direita de fazer uma cortina de fumaça na iminência da CPMI que vai desmascarar os golpistas do Brasil.#TôcomMST pic.twitter.com/LCOH4rtcAI — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) April 27, 2023

Em defesa da reforma agrária e pela justiça social! ✊🏽❤🚩#TôComMST pic.twitter.com/VBwznJNCDn — Ádamo Antonioni 📚🗞 (@adamoantonioni) April 27, 2023

