Veja quando estreia a HBO Max e quanto custará o novo streaming

Luiz Prisco, Metrópoles - Em evento de imprensa, nesta quarta-feira (26/5), a HBO Max, serviço de streaming da WarnerMedia, anunciou como vai funcionar no Brasil e no resto da América Latina – atualmente, está apenas disponível nos Estados Unidos. A plataforma chega ao Brasil em 29 de junho, com preços a partir de R$ 19,97.

O serviço oferecerá dois pacotes: Móvel, por R$ 19,97, com acesso exclusivo para celulares e tablets – limitado a um único usuário. A outra opção é Multitela, que custa R$ 28, e oferece 3 usuários simultâneos, imagem em 4k e possibilidade de download.

