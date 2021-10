Vera Magalhães vira piada nas redes após sair em defesa de Ciro

Internautas questionaram o artigo em que a colunista do Globo diz que Ciro Gomes "tocou em feridas que ainda purgam para o PT e para Lula", mas ignorou as agressões de caráter misógino de Ciro contra Dilma edit

247 - A jornalista Vera Magalhães, do Globo, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (15), depois que ela defendeu os ataques do ex-ministro Ciro Gomes contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.

No artigo, intitulado "Ciro e as verdades indigestas para o PT", Vera diz que o presidenciável pedetista "tocou em feridas que ainda purgam para o PT e para Lula".

Confira algumas reações ao aetigo de Vera Magalhães:

Uma verdade indigesta sobre Vera Magalhães: está longe de ser honesta intelectualmente e não passa de uma militante de direita antipetista obcecada travestida de (péssima!) jornalista. Digere aí, moça. — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) October 15, 2021





É Vera, que papelão. Cadê a sua sororidade à Dilma do mesmo jeito que você foi solidária à Tabata Amaral? — Padre João PT (@dep_padrejoao) October 15, 2021

Lembrando que Ciro Gomes também foi do PSDB. Podia nos dizer o que acontecia por lá. Que tal cobrarmos dele @veramagalhaes ?

Ixi, esqueci quem comanda as teles no Brasil. Foi mal.

Bora cobrar apenas o PT e o Lula então. É mais fácil assim. pic.twitter.com/JNVbUfH03p — renagalo (@renagalo2) October 15, 2021

"encarar esse passado em algum momento" me parece "uma escolha muito difícil"… pic.twitter.com/hu7EFnzWfc October 15, 2021

Diz a dita jornalista que apoiou o golpe misógino de 2016, ofende enntrevistsdos negros e mulheres de esquerda e chamava o juiz ladrao de grande enxadrista. Você nao faz jornalismo, você faz lobby politico querida pras aves de rapina neoliberaiis. — Ronaldo Trindade (@ronaldotrindade) October 15, 2021

