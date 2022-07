Vereador que chamou Felipe Neto de pedófilo aceita acordo na justiça para não responder criminalmente

Apoie o 247

247 - O jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo, informa que “o vereador Carlão do Joia, da cidade de Araraquara, no interior de SP, aceitou pagar cestas básicas a uma instituição carente do Rio para dar fim ao processo movido pelo influenciador Felipe Neto”.

“Durante sessão na Câmara Municipal, Carlão começou a atacar Felipe, chamando-o, entre outras coisas, de pedófilo”, relata o jornalista.

De acordo com Ancelmo, “Felipe processou criminalmente o vereador, alegando ter sido vítima de injúria e difamação. Joia, por sua vez, aceitou fazer o acordo, que foi homologado ontem pela Justiça do Rio”.

