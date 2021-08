Vídeo compara governo Dilma Rousseff com Bolsonaro e viraliza

Portal Fórum - Um vídeo que compara os governos da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido) viralizou nas redes sociais neste domingo (29).

O vídeo abre com Dilma acelerando medidas para combater o surto do Zika Vírus, que ocorreu no país entre abril de 2015 e novembro de 2016. Logo a seguir, Bolsonaro é mostrado desdenhando da pandemia do coronavírus, atitude que acabou desembocando em quase 600 mil mortes até o momento.

Dilma mostra a placa inaugural de 224 obras em 38 universidades federais enquanto Bolsonaro enfrenta manifestantes que protestam contra os cortes na Educação.

Em outro corte, Dilma se manifesta a favor de lutas contra práticas homofóbicas; Bolsonaro, por sua vez, faz piadas com homossexuais.

Em 2013, a taxa de desemprego caía para o menor índice de toda a série histórica; em 2020, sob Bolsonaro, o desemprego bate recorde no Brasil.

Eu sinto muito pelo o que fizeram com você, @dilmabr .

Nós estamos caminhando a passos largos para o precipício por conta de uma egoísta, atrasada e irresponsável elite.

Hoje temos esse sujeito, cuja irresponsabilidade permanece como a principal marca do seu caótico governo. pic.twitter.com/viudmjlNGu August 30, 2021