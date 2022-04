Vídeo: Lilia Cabral faz L na hora de votar no Domingão, da Globo. “De Lula”, comemoram internautas

Apoie o 247

247 - A atriz Lilia Cabral movimentou as redes sociais neste domingo (17) depois de fazer o gesto de “L” com as mãos na hora de dar seu voto no quadro “Dança dos Famosos”, no programa Domingão, da TV Globo. “De Lula”, celebraram os internautas.

O voto aconteceu quando Lilia Cabral atribuiu a nota 10 para a atriz Vitória Strada. “Lilia Cabral” e “Lula” chegaram aos assuntos mais comentados do Twitter. “Faça o L imediatamente” também foi uma expressão bastante repercutida na rede social.

Confira o momento do gesto:

Maravilhoooooooosa!!!



FAÇA O L IMEDIATAMENTE. https://t.co/ocRByT25HV — Monica Fortes🐊😷 (@frulanis) April 18, 2022

