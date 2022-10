Vídeo viraliza ao apontar abismo entre Bolsonaro e ex-presidentes no enfrentamento de grandes tragédias; assista

Vídeo faz um resgate desde a década de 90 com o acidente com o Fokker 100 da TAM em Congonhas edit

247 - Um vídeo ganhou as redes ao mostrar o respeito que os ex-presidentes da República enfrentaram às grandes tragédias que o Brasil passou ao longo dos anos.

As imagens fazem um resgate desde a década de 90, com o acidente com o Fokker 100 da TAM em Congonhas e passa por outras tragédias como, por exemplo, o incêndio da Boate Kiss e a queda do avião da Chapecoense.

No entanto, todo o respeito que um chefe de estado sai de cena ao mostrar Bolsonaro ridicularizando as vítimas da pandemia.

Veja:

