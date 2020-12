Viralizou: “Só atendemos com a porra da máscara”

Peixaria Naldo do Camarão ganhou as redes ao ter a imagem de sua fachada, com um aviso bem direto aos clientes, compartilhada edit

Revista Fórum - Localizada em Caruaru, em Pernambuco (PE), a Peixaria Naldo do Camarão teve a sua fachada viralizada nas redes na tarde deste domingo (20).



E o motivo é positivo: os responsáveis pela peixaria colocaram um aviso bem direto na entrada: “Só atendemos com a porra da máscara”. Obviamente, a imagem tomou conta das redes.



Apesar do humor, a faixa traz um conteúdo bem verdadeiro: de acordo com os principais epidemiologistas do mundo a máscara e o isolamento social são as principais maneiras de se proteger do coronavírus.

