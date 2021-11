Virginia e Zé Felipe debocham de jovem com compulsão alimentar e serão processados (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Zé Felipe e Virginia Fonseca foram acusados por Cristiane, uma jovem, de gordofobia. O casal apareceu em um vídeo rindo e debochando da compulsão alimentar da menina, que fazia um desabafo sobre comer 12 pães no café da manhã. A informação é do portal MSN.

No Twitter, os internautas detonaram a atitude da influenciadora e do cantor. “Todo mundo passa pano para esse casalzinho”, disse um. “E a Virgínia e o Zé Felipe que foram gordofóbicos com uma menina?! A gordofobia não me choca, porque são duas pessoas podres”, escreveu outro.

Cristiane deu uma entrevista à TV Parnaíba e revelou que pretende processar o casal. “Chegou através da minha amiga a notícia. A mulher do cantor Zé Felipe fez um stories divulgando meu sofrimento, tudo que eu passei na obesidade, no momento de mais desespero quando eu procurei ajuda na Igreja Universal, ele zombando e rindo do meu sofrimento”, disse.

PUBLICIDADE

a moça do vídeo ficou muito triste com a situação e acusa os dois de serem gordofóbicos pic.twitter.com/jwvB8JrdYd — g. (@gossipinhadodia) November 24, 2021





PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE