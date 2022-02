Vizinha persegue morador por andar de cueca dentro de casa e post viraliza

Apoie o 247

247 - Um jovem de Salvador recebeu uma visita indesejada em seu apartamento. A vizinha do prédio em frente tocou o interfone para reclamar que ele andava de cueca pela casa. O rapaz gravou a conversa com a moradora, e o vídeo viralizou nas redes sociais. No TikTok, as três partes da história ultrapassaram 2 milhões de acessos. A reportagem é do portal Yahoo.

"Então, eu vim aqui falar com você sobre uma situação que está incomodando bastante o apartamento da frente. É sobre você ficar andando de cueca, não é, meu querido?", disse a vizinha, em tom de reprovação, ao bater a porta do jovem, chamado Liverson Silva.

"Mas o apartamento é de quem?", indagou o rapaz. A vizinha alegou que a situação era "constrangedora" e desrespeitosa, e Liverson rebateu com ironia: "Você não tem nenhuma pia suja para poder lavar não? Porque se você tivesse mais o que fazer não estaria gastando seu tempo olhando o meu apartamento".

A mulher disse que estava sendo educada, mas ele retrucou: Não, você está querendo mandar no que eu posso ou não posso fazer no meu apartamento e isso eu não vou aceitar, não". E emendou dizendo que passaria a andar nu no apartamento se ela voltasse a encher o saco.

Os vídeos seguintes mostram o diálogo do morador com a síndica, que também lhe deu bronca, mas aproveitou para contar uma fofoca da vizinha reclamona. Assista abaixo à sequência:

