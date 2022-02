Whindersson Nunes tem conversa íntima vazada e desabafa: Todo dia um motivo pra eu parar

Humorista não gostou nada do vazamento da conversa e tratou de logo responder a publicação edit

247 - Uma página de fofocas no Instagram compartilhou uma possível conversa envolvendo o comediante Whindersson Nunes e uma mulher.

Whindersson Nunes não gostou nada do vazamento da conversa e tratou de logo responder a publicação da página de fofoca.

“Nem no meu próprio celular eu tenho privacidade, dez páginas de conversa sem nenhum contexto postadas em uma página com um milhão de seguidores, se alguém acha isso normal me perdoem mas eu não acho. Ainda bem que hoje é crime e se resolve na justiça. Extrapolaram os limites da noção, todo dia um motivo pra eu parar.”, disse.

