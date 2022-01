ZambelliMentirosa bomba nas redes após diversas mentiras disparadas pela bolsonarista virem à tona

Apoie o 247

ICL

247 - Após Carla Zambelli (PSL-SP) mentir e ter que admitir, na última terça-feira (25), que usou verba pública em sua viagem aos Estados Unidos, para participar da Marcha Nacional pela Vida contra o aborto, realizada em Washington e outros diversos passeios turísticos, desta vez a extremista foi pega em mais uma nova mentira.

É enganoso o post publicado pela deputada no Facebook, no qual ela faz uma montagem com títulos de reportagens dando a entender que o jogador canadense Alphonso Davies, do Bayern de Munique (Alemanha), teve miocardite por conta da vacina contra a covid-19. O jogador teve este problema após contrair a doença, como mostra a íntegra de uma das notícias destacadas pela parlamentar. A conclusão sobre o diagnóstico do jogador foi divulgada oficialmente pelo Bayern de Munique. A reportagem é do portal UOL.

No post publicado no Facebook, a deputada enfatiza o conteúdo com o comentário "Notícias que falam por si só! Tirem suas conclusões!". Em contato com o Comprova, a assessoria de Carla Zambelli negou que ela tivesse relacionado este caso de miocardite à vacinação, mas foi esse o entendimento de diversos seguidores que comentaram o post da deputada.

PUBLICIDADE

O Comprova classificou o conteúdo como enganoso, porque tira de contexto as informações sobre a miocardite e o diagnóstico feito no jogador do Bayern de Munique, induzindo a conclusões equivocadas.

Veja a repercussão:

Por que isso gente, ZAMBELLI MENTIROSA? pic.twitter.com/37av39JT0Q — CGuedes 🦑🚩😋❤️🐶🙏🛌💤 Urbi et Orbi (@CGuedes1906) January 31, 2022

PUBLICIDADE

Oi Carla Zambelli, tudo bem? Você deixou cair isso aqui.



Eu sabia que você era mentirosa, mas mentir na cara dura assim, é complicado.



Se você foi com recursos próprios, não sabia que fiscalizar banheiro dava tanto dinheiro. pic.twitter.com/CIeIDNbhXy — André Serret (@andre_serret) January 24, 2022

ZAMBELLI MENTIROSA



R$ 15 mil com divulgação da atividade parlamentar, que atividade? pic.twitter.com/cS0ly9UFFb — MarcosMamute (Perfil Novo)☘️☘️ (@MamuteMarcos) January 31, 2022





PUBLICIDADE