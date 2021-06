Zema é detonado nas redes por lentidão no plano de vacinação

Internautas acusam o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, de ignorar a lentidão no plano de imunização do estado edit

247 - Internautas acusam o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), de ignorar o atraso no plano de imunização do estado. A #Zema é um dos assunto mais comentados do Twitter desta segunda-feira (14).

No ranking de vacinação nacional, Minas aparece com 25,24% de vacinados. A título de comparação, o Rio Grande do Sul já vacinou 32% , o Mato Grosso do Sul 35,89% e São Paulo 28,9%.

Já o estado do Maranhão promove nesta semana a vacinação para menores de 30 anos sem comorbidades.

Veja a repercussão:

Zema:

Acelerar vacinação em MG / Passar pano pro desgoverno pic.twitter.com/mL7ttM3gJi — Philpes (@euphilpes) June 14, 2021

o @RomeuZema só observando a rinha dos governadores pra vacinação sem tomar nenhuma providência



bora meu fi, meu braço não aguenta mais esperar pela vacina pic.twitter.com/TVed1rhEv1 June 14, 2021

O Romeu Zema parece ser o unico governador do Sul e Sudeste que colocou a vacinação como sua ultima prioridade.



Porque claramente existem coisas mais importantes, por exemplo o TikTok — Raphao 🇮🇸🇱🇮🇨🇭🇧🇪 (@RaphaoMarshall) June 14, 2021





O mineiro aguardando o Zema liberar um cronograma de vacinação: pic.twitter.com/C7uJ2sbWtx June 14, 2021

eu amo como lidamos com o kalil como se ele fosse o governador pq parece realmente que ele é, já o

romeu: zema https://t.co/e5eEftlBUP — vigorosos pela PFF2 👄🐏 (@dccsxz) June 14, 2021





