LATAM supera marco de 30 destinos internacionais

247 - A LATAM Airlines atingiu um novo marco em sua operação internacional, ao ultrapassar 30 destinos com voos diretos e próprios a partir do Brasil, conforme publicação do CEO da companhia no LinkedIn, Jerome Cadier, nesta quinta-feira (25).

Segundo o executivo, a companhia alcançará 31 destinos internacionais com a entrada de novas rotas para Ushuaia, na Argentina, Punta Cana, na República Dominicana, e Cidade do Cabo, na África do Sul. Cadier relaciona o avanço atual ao início da operação internacional de longa distância da empresa, em 1998, quando o Comandante Rolim convidou cerca de uma centena de funcionários para o primeiro voo entre o Brasil e Miami, marco considerado simbólico na construção da cultura de serviço da companhia.

Expansão construída ao longo de três décadas

A publicação resgata a evolução gradual da malha internacional da empresa, que, segundo Cadier, foi sendo estruturada ao longo de 30 anos. O executivo afirma que a rede atual representa um processo contínuo de expansão e consolidação de rotas estratégicas conectando o Brasil a diferentes regiões do mundo.

Entre os novos destinos anunciados estão Ushuaia, Punta Cana e Cidade do Cabo, que passam a integrar a operação internacional direta da companhia a partir do Brasil. A ampliação reforça a presença da LATAM em mercados da América do Sul, Caribe e África.

Cadier também destacou o papel de colaboradores e clientes na construção da rede aérea, afirmando que a expansão reflete um trabalho contínuo de longo prazo e visão estratégica para o setor aéreo brasileiro.