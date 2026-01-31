Hoje na TV 247 - 1 de Fevereiro

8h - Bom dia, Ministro - PF apura a origem de fake news sobre programas sociais, diz Wellington Dias

9h - Papo Curvo - A formação do psicanalista

10h - Bom dia 247: Lula enfrenta a direita fragmentada (ao vivo)

12h - "Minha tarefa é reeleger Lula", diz Boulos no Barão entrevista

13h - Aula com Vassoler: Há 81 anos, o Exército Vermelho libertou Auschwitz

14h - Revolução Molecular - Um panorama da política no Brasil, o Imperialismo e as lutas anticapitalistas

15h - Trilhas da Democracia - Recife, 1977: "personagens reais" de O Agente Secreto (parte 2)

16h - Arena 247 - Final da Supercopa: Flamengo x Corinthians

17h - Mais-Esquerda - A automação e as IA vão acabar como o trabalho?

18h - Cannabis Brasil - O direito à saúde e o caso Mamaflor na nova regulação da Anvisa

19h - Horta da Verdade

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - Oásis - Esquerda, direita: Onde e quando surgiram essas expressões?