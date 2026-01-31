TV 247 logo
      Hoje na TV 247 - 1 de Fevereiro

      8h - Bom dia, Ministro - PF apura a origem de fake news sobre programas sociais, diz Wellington Dias

      9h - Papo Curvo - A formação do psicanalista

      10h - Bom dia 247: Lula enfrenta a direita fragmentada (ao vivo)

      12h - "Minha tarefa é reeleger Lula", diz Boulos no Barão entrevista

      13h - Aula com Vassoler: Há 81 anos, o Exército Vermelho libertou Auschwitz

      14h - Revolução Molecular - Um panorama da política no Brasil, o Imperialismo e as lutas anticapitalistas

      15h - Trilhas da Democracia - Recife, 1977: "personagens reais" de O Agente Secreto (parte 2)

      16h - Arena 247 - Final da Supercopa: Flamengo x Corinthians

      17h - Mais-Esquerda - A automação e as IA vão acabar como o trabalho?

      18h - Cannabis Brasil - O direito à saúde e o caso Mamaflor na nova regulação da Anvisa

      19h - Horta da Verdade

      20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - Esquerda, direita: Onde e quando surgiram essas expressões?