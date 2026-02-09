Hoje na TV 247 - 10 de Janeiro
6h30 - Bom dia 247: Lula se veste de Lampião contra Trump
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - O escândalo dos arquivos Epstein
11h - Giro das Onze | Lawfare não acabou: país ainda vive onda silenciosa de perseguição judicial
13h - Trilhas da democracia - As agressões dos EUA ao povo cubano: resistência e solidariedade
14h - Tech Talk - 50 anos da Escola da Ponte, com José Pacheco
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde