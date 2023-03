Hoje na TV 247 - 10 de março

Apoie o 247

ICL

7h - Bom dia 247: Senado investiga joias como propina na refinaria

10h - Literatura na luta contra o bolsonarismo - Com André Jacobina e Fernando Drummond

11h - Giro das Onze - Joias assombram Jair, com Adriano Diogo, Gilberto Maringoni e convidados

13h - Programa de Travesti - Adoção de filhos por LGBTIs

14h - Tríptico 247

15h - Attuch entrevista Rui Costa Pimenta

16h - A semana no mundo - A esquerda pode conciliar com políticas golpistas e de guerra do imperialismo?

17h - Destaques da semana, com Camila França

17h30 - Leo ao Quadrado

18h30 - Boa Noite 247

22h - O dia em 20 minutos

23h - Live do Conde

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.