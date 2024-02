Hoje na TV 247 - 11 de fevereiro

Apoie o 247

9h - Bom Dia, Ministro - Alckmin detalha a nova política industrial

10h - Bom dia 247,com Attuch, Hilde e Florestan (ao vivo)

12h - Pensar Africanamente - Reparação já! O Banco do Brasil e a escravidão

13h30 - Entrevista de Putin debate temas cruciais da geopolítica mundial, com Lejeune Mirhan

14h - Aula com Vassoler: É possível acreditar na bondade humana? Quando ela acontece?

15h - A entrevista-bomba do advogado Roberto Bertholdo sobre Moro

17h - Trus Entrevista Especial: O que será das Forças Armadas após a traição de Bolsonaro?

18h - Cannabis Brasil - Clubes cannábicos na Espanha

19h - 120 dias de genocídio: a discussão do cessar-fogo

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

22h - Oásis: Não leve a mal, hoje é carnaval (ao vivo)

