Hoje na TV 247 - 12 de fevereiro

7h - Pensar Africanamente - Oliveira Silveira, o poeta da Consciência Negra

9h - Literatura & Pensamento Crítico - Vanessa Borges e o ensino superior na periferia do capitalismo

10h - Bom dia 247, com Attuch, Hilde, Florestan e Pedro Paiva (ao vivo)

12h - Bolsonarismo, a praga do século, com Marcos Bagno | Podcast do Conde

13h - Programa de Travesti - Minha criança trans

14h - Falando nisso - Axel Honneth e a Teoria do Reconhecimento, com Christian Dunker

15h - Trilhas da democracia - A resistência do carnaval de Olinda - "Organizar a raiva/Defender a alegria"

16h - O Supremo depois do horror, com Lenio Streck | Podcast do Conde

17h - Mais-Esquerda - A Europa e a guerra em território ucraniano, com Rose Martins e Fabio Vianna

18h - Terror Central: Copom precisa mostrar sua independência, com Nassif & Conde

19h - Intrigas intermináveis: fofocas, teorias da conspiração e nazidelírios | Podcast do Conde

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h15 - Eugênio Aragão: Bolsonaro deve ser preso preventivamente

