Hoje na TV 247 - 13 de Janeiro

9h - Casa das Manas - Especial com Elika Takimoto

10h - Bom dia 247, com Attuch e Joaquim de Carvalho (ao vivo)

11h30 - Entrevista com Miko Peled: Israelense, ex-sionista e autor do livro O Filho do General

12h - Panorama - Boiada urbana ataca de Legião e é tangida pelo filho de Renato Russo

13h - A crise no Equador está ligada ao narcotráfico? Joana Flores explica

14h - Trus Entrevista - Não podemos esquecer do 08.01: uma data em disputa

15h - Sinal dos tempos: Israel no banco dos réus

16h - Revolução Molecular: Educação e Política - com Tarik Fraig

17h - Sociedade do Amanhã - Longevidade e inclusão digital

18h - Forças do Brasil - 2024: Annus Horribillis para quem? - com Shobhan Saxena (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard Angel - Jacqueline Pitanguy

