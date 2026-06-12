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      Hoje na TV 247 - 13 de Junho

      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      8h - Bom dia, Ministro - Capobianco: “Há cerca de 80% de chance de um El Niño muito intenso”

      9h - Casa das Manas - O capitalismo é casado com o patriarcado

      10h - Bom dia 247 - Lula anuncia crédito para entregadores: “Vocês não são invisíveis” (ao vivo)

      11h30 - Empreender Brasil: Arte indígena contra o apagamento da história

      12h - Panorama - Direita tenta explodir o orçamento com pautas-bomba para sabotar o Brasil (ao vivo)

      13h - Brasil Popular - Caminhos para fortalecer a Democracia

      14h - Andrea Trus Entrevista

      15h - Filosofia do cotidiano: Na estreia do Brasil na Copa 2026, bate-bola futebol e política

      16h - Cultura 247 - Lílian Menezes canta Elis Regina

      17h - Trilhas da democracia - Kassio no TSE: um erro crasso

      18h - Forças do Brasil - Pensando São Paulo e o Brasil, com Marina Silva

      19h - Arena 247 na Copa (ao vivo)

      21h - Boa noite 247 (ao vivo)

      22h - Conversas com Hildegard Angel - Henrique Ludovitch: "O Brasil não pode voltar a ser colônia"

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