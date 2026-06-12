Hoje na TV 247 - 13 de Junho
8h - Bom dia, Ministro - Capobianco: “Há cerca de 80% de chance de um El Niño muito intenso”
9h - Casa das Manas - O capitalismo é casado com o patriarcado
10h - Bom dia 247 - Lula anuncia crédito para entregadores: “Vocês não são invisíveis” (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil: Arte indígena contra o apagamento da história
12h - Panorama - Direita tenta explodir o orçamento com pautas-bomba para sabotar o Brasil (ao vivo)
13h - Brasil Popular - Caminhos para fortalecer a Democracia
14h - Andrea Trus Entrevista
15h - Filosofia do cotidiano: Na estreia do Brasil na Copa 2026, bate-bola futebol e política
16h - Cultura 247 - Lílian Menezes canta Elis Regina
17h - Trilhas da democracia - Kassio no TSE: um erro crasso
18h - Forças do Brasil - Pensando São Paulo e o Brasil, com Marina Silva
19h - Arena 247 na Copa (ao vivo)
21h - Boa noite 247 (ao vivo)
22h - Conversas com Hildegard Angel - Henrique Ludovitch: "O Brasil não pode voltar a ser colônia"