Hoje na TV 247 - 14 de setembro

8h - Breno Altman entrevista Tica Moreno

10h - Bom Dia 247, com Florestan Fernandes Jr. e Rodrigo Vianna (ao vivo)

12h30 - Análise Internacional com Rui Costa Pimenta

14h - Breno Altman: o País entre Lula e Bolsonaro

16h - Brian Mier

17h - Trilhas da Democracia: as múltiplas dimensões do racismo no Brasil

18h - Uma esquerda que supere o fetiche da conciliação - Com Laura Sabino e Lana de Holanda (ao vivo)

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - Eduardo Moreira entrevista Jean Wyllys

