Hoje na TV 247 - 15 de fevereiro

6h30 - Bom dia 247

10h - Mario Vitor & Regina Zappa - Carnaval, folia e saúde mental 11h - Giro das Onze

13h - Lenio Streck : “Ato de Bolsonaro na Paulista é provocação e deve ser proibido”

14h - Programa de Travesti - O CONAE e a PEC que retira mais 10mi da Educação de São Paulo por Cezar Callegari

15h - Brasil Agora

17h20 - Leo ao Quadrado

17h50 - Boa Noite 247

22h - 22 horas

