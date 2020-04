Hoje na TV 247 - 16 de abril

5h30 - Minicurso Zen do Paz e Bem - Ikkyû Sojun, a consciência que tudo abraça (Faustino Teixeira e Mauro Lopes)

6h45 - Paz e Bem

7h30 - Bom Dia 247 especial, com Cristiano Zanin e Cynara Menezes

9h - Trinta Minutos com Tereza Cruvinel

10h - Coronavírus na Palestina: como ajudar

11h - Giro das 11

12h - Situação do coronavírus entre os povos indígenas - Com Sônia Guajajara e Lucélia Santos

13h - Como conscientizar a população sobre a importância do isolamento - Com Claudia Rose e Gizele Martins, da Maré

15h - Coronavírus: projeções apontam mais de um milhão de mortes no Brasil - Com Euclides Mance, professor de Filosofia do método científico

16h - Estação Sabiá, com Regina Zappa, entrevista o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ)

17h - É Nós Por Nós, com Simone Nascimento - O Metrô de São Paulo e a proliferação do coronavírus

18h30 - Leo ao Quadrado 20h - Boa Noite 247

21h - Quarentena, com Liana Cirne Lins e Elika Takimoto

22h - O Dia em 20 Minutos

23h - Hora do Conde

