Hoje na TV 247 - 16 de janeiro

Apoie o 247

ICL

7h - Bom dia 247

10h - Globalistas

11h - Giro das Onze

13h - Invisível: Muito Além do Petróleo

14h - Papo reto, com André Constantine

15h - Boaventura Sousa Santos: o governo Lula diante do terror

16h - Lula depois da barbárie - com Maria Hermínia Tavares

17h - Jacqueline Muniz: invasão no DF contou com a “tinta da caneta do governante”

18h - Leo ao Quadrado

18h30 - Boa Noite 247

22h - O dia em 20 minutos

23h - Live do Conde

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.