Hoje na TV 247 - 16 de maio

8h - Paz e Bem

10h - Bom dia 247 (ao vivo)

12h - Mulheres no Metal, com Natália de Lima (da banda Manger Cadavre) e Föxx Salema (trans e vocalista de metal melódico) (ao vivo)

14h - Breno Altman: o impeachment contra Bolsonaro é possível?

15h - Samba e resistência - Entrevista com a cantora e sambista Dorina

16h - Regina Zappa entrevista o psicanalista Joel Birman sobre os efeitos psicológicos da pandemia em meio à crise política

18h - Drauzio Varella fala sobre a pandemia no Brasil (live da Oxfam com retransmissão no 247)

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.