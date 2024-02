Hoje na TV 247 - 17 de fevereiro

Apoie o 247

9h - Casa das Manas - Carnaval, política e feminismo

10h - Bom dia 247, com Attuch e Joaquim de Carvalho (ao vivo)

12h - Panorama - Bolsonaro convoca mini(in)festação em defesa do estado de direita

13h - História das religiões, com Lejeune Mirhan

14h - Trus Entrevista - Israel aposta na geopolítica do caos

15h - Trilhas da Democracia - Desafios de uma mulher negra no parlamento, com Dani Portela

16h - Revolução Molecular: Geopolítica e Brasil - Análise do Panorama Geral - com Lejeune Mirhan

17h - Sociedade do Amanhã - Chip no cérebro e tecnologias em saúde

18h - Forças do Brasil - O Carnaval que escancara a segregação, com Juarez Xavier (ao vivo)

19h - Filosofia do cotidiano, com Flávio Ricardo Vassoler: Lula merece ganhar o Nobel da Paz?

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard Angel - Marco Aurélio Costa, fundador do restaurante Piantella

