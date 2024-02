Hoje na TV 247 - 18 de fevereiro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

9h - Pensar Africanamente - Samba abstrato embranquecimento e apropriação cultural do carnaval

10h - Bom dia 247,com Attuch, Hilde e Florestan (ao vivo)

continua após o anúncio

12h - Denise Assis convida - Ricardo Cravo Albin fala de Carnaval e a memória da MPB

13h - ' Todos que estavam na reunião golpista devem ser presos’, diz Pedro Maciel

continua após o anúncio

14h - Veias abertas - Bolívia em ritmo de carnaval

15h - Trilhas da democracia entrevista a Senadora Teresa Leitão

continua após o anúncio

16h - Moro sabia da festa da cueca, diz empresário perseguido na Lava Jato

17h - Mais-Esquerda

continua após o anúncio

18h - De Dostoiévski aos dias atuais, as metamorfoses do tribunal do júri com Vassoler

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

continua após o anúncio

21h - Oásis: Afinal, como definir a saudade?

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: