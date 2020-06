Hoje na TV 247 - 18 de junho

5h - Mística e Ateísmo - com o prof. Eduardo Losso, da UFRJ (Paz e Bem)

6h30 - Paz e Bem

7h às 9h30 - Bom Dia 247

10h - Soraya Misleh, acadêmica e ativista da causa Palestina, fala sobre assentamentos, relação Bolsonaro-Israel e coronavírus

11h às 13h - Giro das 11

13h - Superlive - Carta do Rio em defesa da vida (com Benedita da Silva, Alessandro Molon, Aroeira e Temporão)

14h - Live com chargistas: Renato Aroeira, Miguel Paiva, Carlos Latuff e Nando Motta

15h - Organizadores falam sobre a greve dos entregadores de aplicativo em 1 de julho

16h - Lançamento mundial do livro Antifascistas - Com as escritoras Rosângela Vieira Rocha, Marcia Denser e Stella Maris Rezende

17h - É Nós por Nós debate o aumento da violência policial na pandemia

18h30 às 21h - Boa Noite 247

21h - Quarentena, com Liana Cirne Lins e Elika Takimoto

22h - O Dia em 20 Minutos

23h - Hora do Conde

