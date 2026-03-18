Hoje na TV 247 - 18 de Março
6h30 - Bom dia 247: Bom dia 247: postos abusam nos aumentos e caminhoneiros ameaçam parar o País
10h - O mundo como ele é - A guerra dos EUA e Israel contra o Irã pode se transformar em guerra global
11h - Giro das Onze | Conexão Vorcaro: pressão política pode impedir delação de banqueiro
13h - Um Tom de Resistência - BORI: Luz Negra no Terreiro Eletrônico
14h - Estação Sabiá - Harmonia Enlouquece: banda símbolo da reforma psiquiátrica completa 25 anos
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde