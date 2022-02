Hoje na TV 247 - 20 de fevereiro

Apoie o 247

ICL

8h - Pensar Africanamente - Vozes afrodiaspóricas contra a violência racial no Brasil

10h - Bom dia 247, com Rodrigo Vianna e Florestan Fernandes Jr (ao vivo)

12h - Síntese do pensamento de Friedrich Engels - por Lejeune Mirhan (aula 6)

13h - A importância do Método Paulo Freire para o MST - Com Ana Baldo

14h - Caso Moise e as relações de trabalho com os congoleses no Rio

15h - Trilhas da democracia - O movimento sindical na luta contra Bolsonaro e o bolsonarismo

16h - José Miguel Wisnik: “Novo protagonista da nossa cultura vem da periferia”

17h - Mais-Esquerda (ao vivo)

18h - Conde & Nassif: A ofensiva militar contra as eleições

19h - Renato Freitas: por que a luta contra o racismo incomoda?

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - Luizianne Lins: quem são os inimigos e aliados do PT?

23h - Rogério Skylab: A lei do campo de concentração